, si è auto-intervistato per il quotidiano Libero nella giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo: "C'è solo l'Inter?Siamo ancora amici e stiamo insieme, ma a un certo punto abbiamo pensato che nOggi i nostri primi album verrebbero massacrati dai perbenisti, i social non perdonano. E' l'era delle fake news. Se vai a vedere hanno sempre come obiettivo un vantaggio personale. È il vero problema dell'Italia: il bene personale viene messo davanti al bene collettivo".E chi urla di più, nella mia esperienza, non corrisponde mai a chi dice la cosa più intelligente. Io, pur essendo paladino della libertà assoluta, sono convinto che internetCioè, non è che siccome viviamo in un Paese libero allora uno può andare contromano. E non chiamiamola trasgressione. Oggigiorno il massimo della trasgressione è diventato parlare italiano corretto, seguito a ruota da sposarsi e stare insieme 40 anni. Quella sì che è una roba per pochissimi... L'altro giorno ho esternato una cosa che mi sembrava sacrosanta: 'Vaccinate i bambini autistici, aiutate loro e le loro famiglie che in Italia sono migliaia e migliaia'. I no vax mi hanno attaccato: 'Anche tu sul carrozzone dei vaccini!'. Altri erano furibondi: 'È il vaccino che genera l'autismo!'. Altri ancora si sono indignati: 'Parli di bambini con l'autismo e escludi il resto dei disabili!'. Ma il motivo è semplice: tratto solo la materia che conosco".E' una giornata importante, ma temo che si possa trasformare nel solito appuntamento inutile. So come vanno certe cose. Finirà con quelli che hanno il mio problema che parleranno di quanto la loro vita stia andando male con quelli che hanno il mio problema. Un bel circolino condito da politici che vengono a sciacquarsi un po' la coscienza. Poi, il 3 aprile, si ricomincia da zero".Il massimo che fanno in parlamento è parlare di Pet Therapy. I politici - ma non solo loro, tutti quanti - credono che aiutare significhi isolare i bimbi e lasciare che la famiglia, come dire, respiri. Ma quello non è aiutarci, significa non aver capito niente. I bambini autistici possono imparare a vivere, a parlare, ma per farlo devono essere seguiti appena il problema si manifesta e da chi ha competenze specifiche attraverso la terapia comportamentale. Non dai diplomati dell'Isef. Ci sono famiglie che dopo lotte indicibili riescono ad avere un qualche tipo di sostegno. Ecco, nel 99% dei casi si traduce in un neo laureato nelle materie più disparate e senza alcuna competenza. Gli portano il té, li accompagnano... Meglio di niente, ma così non li stai aiutando, li condanni a una non-vita.Dopo un anno mi hanno risposto e ora, attraverso sforzi disumani - perché otto ore di riabilitazione al giorno sono tante, credimi - mio figlio parla, ha degli amici, va a scuola. Ma per ogni successoMi è capitato di chiedere ad alcuni genitori 'come va con tuo figlio?'. Ti rispondono 'bene'. E tu gli dici 'ma non parla...'. Ti rispondono 'beh, parlerà...'. Lo Stato non aiuta ad affrontare l'ostacolo? Allora meglio far finta che non esista. Poi un giornoÈ anche per quello che pretendo i vaccini: se spariscono i genitori, spariscono anche i figli.