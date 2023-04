Una collaborazione che già si preannuncia redditizia, sia perché la firma dei nuovi costumi da bagno porta il suo nome, sia perché si è prestata come testimonial per la campagna promozionale con scatti da urlo. La protagonista è Elisabetta Canalis, che, libera e single dopo il divorzio, si sta divertendo e rilanciando anche nella sua carriera di fotomodella.



IL POST - "Questi scatti sono realistici e senza artifici proprio per avere un’idea di come il prodotto sia una volta indossato. Ho portato i costumi con me in vacanza in Messico e la “prova bagnato” è andata molto bene, sono leggeri, mai trasparenti ed asciugano in fretta, anche quelli che vi sembrano piu spessi. Porto una S di slip ed una M di seno, i laccetti rendono però tutto modificabile a seconda della vostra fisicità e preferenza".



Ecco gli scatti della splendida Elisabetta nella nostra gallery.