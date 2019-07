Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi è ad Amatrice, per l'inaugurazione della nuova scuola Romolo Capranica. Presente, tra gli altri, il presidente di Fca e Ferrari, John Elkann, il presidente della Regione Nicola Zingaretti, il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti.



Elkann ha visitato il plesso scolastico costruito con il fattivo contributo della Ferrari e si è intrattenuto con i tanti tifosi ferraristi e juventini che hanno voluto un selfie con il rappresentante della famiglia Agnelli. Elkann ha ricordato Marchionne che fu il promotore dell’impegno della Ferrari a favore della ricostruzione della scuola, ambiente favorevole in cui far crescere i bambini di Amatrice che sono la vera gioia e motore per la rinascita del comune terremotato.