, presidente di Stellantis e ad di Exor, la cassaforte di casa Agnelli proprietaria del pacchetto di maggioranza della, oggi si è presentato a Napoli, accompagnato dalla moglie Lavinia Borromeo, in occasione della presentazione del progetto Matabì promosso dalla Fondazione Agnelli: ". E sono orgoglioso di partire da qui con un progetto che ha rilevanza nazionale. Questa scuola è incredibile e l’adesione che abbiamo avuto è stata fortissima".: "Dopo 32 anni è vivo per questa città. È incredibile ed è una figura transgenerazionale"."Una vittoria meritata"."La Juventus non è il problema ma è parte della soluzione. Il presidente Ferrero e l’amministratore delegato Maurizio Scanavino stanno facendo di tutto, come è sempre stato fatto, nel rispetto delle autorità, per proteggere quelli che sono gli interessi della Juventus, dei suoi tifosi, ma soprattutto del calcio italiano e non solo, indubbiamente per la Juventus è stato un anno molto difficile fuori dal campo, però la squadra ha dimostrato in campo di essere seconda, fino a oggi, di disputare giovedì la semifinale dell’Europa League e di combattere in modo da far sì che la Juventus sia e debba essere difesa in tutte le sedi”.: "Giuntoli ha tante scelte. Sceglierà lui. Napoli sta festeggiando e ha ragione di festeggiare questa grandissima vittoria che la squadra ha ottenuto, una vittoria con 5 giornate di anticipo, con un’incredibile capacità in attacco e altrettanta in difesa. E’ uno straordinario successo che fa bene al nostro campionato e fa bene al calcio italiano”.