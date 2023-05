Il campionato deve ancora finire, ma il Napoli l'ha già vinto e può iniziare a pianificare il futuro. Mille pensieri nella testa di De Laurentiis: dal botta e risposta con Spalletti alle possibili offerte per Osimhen, passando per la clausola di Kim e il contratto di Zielinski., l'uomo che ha costruito una squadra perfetta capace di dominare in lungo e in largo la stagione.- La Juventus è da tempo in pressing sul dirigente: oggi è uscito allo scoperto anche Elkann, contatti fitti per portare a Torino quel direttore sportivo che è sempre stata la prima scelta nelle idee della nuova società. A una condizione: i bianconeri non vogliono pagare nessun indennizzo per liberare Giuntoli dal Napoli con un anno d'anticipo rispetto alla naturale scadenza prevista per giugno 2024.- Da parte del dirigente c'è apertura massima al trasferimento alla Juve, ma deve essere lui a trovare l'accordo con De Laurentiis per convincere il presidente a farlo partire. Magari lasciando anche qualcosa sul tavolo.: le parole dell'altro giorno sembravano frasi d'addio, come a dire "Grazie di tutto, ma ora devo andare". O meglio: vorrei. E' quello che ha detto anche a De Laurentiis in un colloquio dei giorni scorsi, con la speranza che il presidente possa accontentarlo. Giuntoli prova a liberarsi dal Napoli, dopo lo scudetto strizza l’occhio alla Juve.