Sembra di sentire, ma a parlare èIl presidente di Exor, holding che detiene la maggioranza della, in una lettera agli azionisti inviata dopo la presentazione del bilancio torna sulle vicende giudiziarie bianconere, e poi allarga il discorso ai problemi strutturali del calcio europeo. Ed è proprio qui che l'analisi di Elkann è la stessa che abbiamo sentito fare tante volte dall'ex presidente della Juve, Andrea Agnelli.E difatti anche la Juve attuale, che ha una dirigenza scelta direttamente da Elkann, per ora non ha fatto passi indietro rispetto al progetto, per il quale è attesa a giorni la sentenza da parte della Corte di"Il calcio europeo continentale non riesce a tenere il passo con il crescente potere finanziario della Premier League, i cui ricavi si prevede supereranno di tre volte quelli della Serie A entro la fine della stagione in corso"."Gli effetti di questo predominio - spiega - si vedono nel mercato dei trasferimenti, che a sua volta è in grado di giocare un ruolo chiave nel successo dei club: nella finestra estiva del 2022, la spesa lorda dei trasferimenti in Premier League è stata pari alla spesa totale di Serie A, La Liga, Bundesliga e Ligue 1 messe insieme, e questa situazione è continuata nella finestra invernale, con il Chelsea che da solo ha speso più della somma complessiva di tutti i club di questi quattro campionati. Il calcio è ancora in fase di transizione verso un'industria compiutamente professionistica: manca ancora di chiarezza nel suo complesso, e ciò sta creando tensioni finanziarie e regolamentari".