Dove va il Milan? L'assenza della famiglia Singer a San Siro nel derby perso sabato scorso con l'Inter alimenta le voci provenienti da Parigi legate alla possibile cessione del club rossonero.



ARNAULT - Secondo La Repubblica in edicola oggi, il fondo statunitense Elliott è in trattativa con Bernard Arnault, proprietario del gruppo della moda di lusso LVMH. La cifra base per il passaggio di proprietà sarebbe sceso da 1,2 miliardi a 960 milioni di euro, tra gli advisor ci sarebbe una grande banca d'investimento londinese. Il temporaneo rallentamento della trattativa dipenderebbe dal minuzioso controllo su alcune voci del bilancio del Milan, ma l'operazione potrebbe chiudersi già entro la fine di quest'anno solare.



ALLEGRI - Il progetto tecnico per la stagione 2020/2021 verrebbe affidato a un allenatore dal profilo di Massimiliano Allegri, che però è corteggiato da PSG e Real Madrid. Elliott vuole riportare la squadra in Champions League ed è impegnato nel progetto del nuovo stadio a San Siro con l'Inter: due obiettivi per rendere più appetibile la futura vendita, aumentando il valore del club.