Questo articolo non è frutto della redazione di Calciomercato.com, ma è scritto da uno studente del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Università La Sapienza di Roma, e rientra nella convenzione che Calciomercato.com ha siglato con l'ateneo romano, nello spirito di valorizzazione dei prodotti degli studenti e di facilitazione del loro ingresso nel mondo del lavoro.

è tra i firmatari di una lettera, pubblicata sul sito del Future of Life Institute, nella quale viene chiesta una. Nell’appello si fa riferimento in particolare ai sistemi più avanzati di GPT-4, il modello creato da OpenAI e lanciato nel mese di marzo. “I sistemi di AI con intelligenza umano-competitiva possono comportare”. Così inizia la lettera pubblicata online e firmata da Musk insieme a numerosi ricercatori ed imprenditori.La lettera può essere sottoscritta dal sito da chiunque.e tra i firmatari, oltre al CEO di Twitter e di Tesla, compaiono anche il co- fondatore di Apple, Steve Wozniak, e il professore italiano di ingegneria informatica all’Università della Calabria, Domenico. In un’intervista per la Repubblica, Talia ha dichiarato: “Quello che sono in grado di fare queste tecnologie non è chiaro nemmeno a chi le crea.”. Il docente universitario si è concentrato in particolare sull’effetto che uno sviluppo sfrenato di queste tecnologie basate sull’intelligenza artificiale potrebbe avere sul lavoro di milioni di persone. “Queste tecnologie sono destinate a cambiare tutto. Cambieranno il lavoro di milioni di persone. Centinaia di milioni di persone. Soprattutto lavori intellettuali”, ha affermato Talia nell’intervista.Nella lettera vengono posti degli interrogativi che riguardano non solo il mondo del lavoro, ma anche l’ambito dell’informazione e della politica.Dovremmo automatizzare tutti i lavori, compresi quelli gratificanti? Dobbiamo sviluppare delle menti non umane che potrebbero un giorno essere più numerose, più intelligenti e sostituirci? Dobbiamo rischiare di perdere il controllo della nostra civiltà? Queste decisioni non devono essere delegate a leader tecnologici non eletti”, domandano agli autori della lettera ai lettori. A tal proposito, i firmatari sono convinti che “