, club in vendita sin dallo scorso anno. Gli attuali proprietari dei Red Devils si aspettano di ricevere offerte definitive entro il venerdì di questa settimana. Al momento,, proprietario di Ineos e tra gli uomini più ricchi ed influenti della Gran Bretagna.Secondo quanto riportato dal Daily Mail,, proprietario di Tesla, Space X e Twitter,. Un interesse di peso non indifferente, dato il suo patrimonio di 188,6 miliardi di dollari. Nel corso dell’estate, l’indiscrezione era stata lanciata dallo stesso Musk: un tweet, datato di 17 agosto, in cui aveva scritto di essere in procinto di comprare lo United Gli investitori del Qatar sono pronti a prendere il controllo dei Red Devils con, al momento indefinito. Il fondo qatariota, già proprietari del Paris Saint Germain, vogliono allargare il proprio bacino d’utenza nel calcio europeo.