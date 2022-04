Elon Musk ha comprato Twitter per 44 miliardi di dollari. La notizia ha fatto eco anche negli appassionati di calcio. In particolare i tifosi della Lazio, schierati contro il presidente Claudio Lotito, hanno lanciato un appello via social al patron della Tesla: "Abbiamo gli stessi colori di Twitter, compra anche noi e vedrai che col soccer ti diverti".



NELLA GALLERY I MESSAGGI DEI TIFOSI LAZIALI A MUSK



In occasione della partita persa domenica sera allo Stadio Olimpico di Roma contro il Milan, gli ultras biancocelesti hanno lasciato vuota la Curva Nord per protestare contro il rincaro dei biglietti.