I Savoia per il Savoia. Emanuele Filiberto sta definendo l’acquisto del club di Torre Annunziata, storicamente legato alla Casata e attualmente nel girone A di Eccellenza Campania. La società era stata sotto ai riflettori un mese fa per legami con la criminalità organizzata ed era dunque in vendita. L’acquisizione è di fatti solo una formalità: il discendente della Casa dei Savoia presenterà nelle prossime ore il suo progetto e rileverà il club a titolo gratuito dall’ex presidente Pellerone.



L’operazione sarà portata a termine da una società per azioni, la Casa Reale Holding, costituita ad hoc da Emanuele Filiberto. Il principe ha voluto con sé un avvocato che facesse da “garante della massima trasparenza e legalità per tenere lontana la camorra”. Inoltre ha dichiarato gli obiettivi della nuova società: “Vorrei lanciare con il Savoia anche un progetto per proteggere i giovani dalla criminalità. Abbiamo un progetto ampio che guarda al sociale, ad una Academy con borse di studio per i giovani talenti del calcio e ai ragazzi di alcuni quartieri di Torre Annunziata e del Sud Italia in generale".