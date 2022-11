Il Savoia, club di Torre Annunziata, potrebbe presto essere nelle mani dei Savoia. Emanuele Filiberto ha commentato così la notizia. "Abbiamo fatto richiesta di tutta la documentazione per valutare l’acquisto del Savoia Calcio 1908, ma il nostro progetto è ben più ampio e guarda nel sociale, ad una Academy con borse di studio per i giovani talenti del calcio e ai ragazzi di alcuni quartieri di Torre Annunziata e del Sud Italia in generale".