L'ufficialità non è ancora arrivata, ma è attesa nelle prossime ore: diverse partite del prossimo turno di Serie A si giocheranno a porte chiuse per far fronte all'emergenza portata dal coronavirus che ha colpito l’Italia. Tra gli incontri interessati spicca il derby d'Italia tra Juventus e Inter in programma domenica alle 20.45. Proprio in queste ore, la Lega di Serie A e Sky stanno valutando l'ipotesi di trasmettere la partita tra bianconeri e nerazzurri in chiaro in tv, qualora ci sia la piena condivisione di tutte le parti chiamate in causa.









SKY APRE - Secondo quanto riportato dall’ANSA, dopo una riunione che si è tenuta nel quartier generale di Sky a Rogoredo, filtra la disponibilità da parte dell’emittente satellitare di favorire gli appassionati, aprendo così all’ipotesi della trasmissione dell’evento in chiaro. Ad aprire, nello specifico, è Marzio Perrelli, Executive Vice President di Sky Sport: ”Vista l'eccezionalità del momento, se si creassero i presupposti di intesa con la Lega Calcio, Sky potrebbe valutare di aprire una "finestra in chiaro" trasmettendo su TV8 (nostro canale gratuito) almeno la partita di domenica sera, Juventus-Inter, per consentire a tutti di vederla”. ​



IL CODACONS LO CHIEDE - Già in mattinata si era fatto sentire al riguardo il Codacons, sostenendo la necessità della trasmissione in chiaro di tutte le partite coinvolte nei provvedimenti delle autorità per tutelare i cittadini che per via dell’emergenza saranno limitati nei loro diritti. L’associazione consumatori ha affermato che già oggi stesso presenterà richiesta al Governo di un decreto in tal senso.​ Valutazioni in corso della Lega e di Sky, Juve-Inter in chiaro è più di un'ipotesi al momento.