Questa è senza dubbio la settimana del goleador e traino dell'Atalanta Josip Ilicic. Dopo il poker in Champions -è il primo ad averne segnati quattro nella competizione in una trasferta a eliminazione diretta- e i vari attestati di stima di chi lo vorrebbe vincitore del Pallone d'Oro, arrivano anche i complimenti fuori dal campo. I medici dell'ospedale di Bergamo, sovraccaricati in questi giorni dai pazienti positivi al Coronavirus che nel capoluogo orobico aumentano ogni giorno di più, martedì sera hanno tifato e ringraziato l'Atalanta per l'impresa e ora potranno sorridere grazie al suo campione Josip Ilicic.



MAGLIA ALL'ASTA- La maglia autografata dal numero 72 nerazzurro infatti, tramite la società Atalanta, è stata messa all'asta dalla fondazione Dynamo Camp Onlus per raccogliere fondi in favore dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. "Abbiamo sentito sia Dynamo Camp che l'Atalanta che sono ben felici che questa maglia possa contribuire a questo scopo!", si legge sulla pagina Facebook 'Lo faccio per Dynamo Camp', da dove ci si può collegare al link che permette la partecipazione all'asta benefica.