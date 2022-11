in termini di risultati, con una dolorosa- e le sue ripercussioni sotto ogni punto di vista - e un distacco dalle posizioni di vertice in campionato già molto significativo.in questo primo terzo dell'annata sportiva.- nessun'altra squadra ne ha accusati tanti tra i club di Serie A - sono un tema e rappresentano solo una parte di un problema in termini numerici ancora più grande. Forse per la prima volta,. Chiare e dritte verso l'obiettivo.- "Quando cominci con tre giocatori così importanti sempre fuori (Chiesa, Pogba e Di Maria, ndr), poi ti ritrovi con gli stessi giocatori che devono fare tutte le partite.". Una criticità quella dei tanti incidenti in cui sono incorsi diversi elementi di spicco della rosa della Juve che diventa cronica ed oggetto di analisi ancora più spietate se si affronta. L'uomo che avrebbe dovuto rappresentare il vero plus a centrocampo ed amplificare il potenziale dell'intera squadra.E che ha condotto ad una scelta, tutta del giocatore francese, di optare per una strategia di recupero rivelatasi infruttuosa.- "".Se la stagione dovesse risultare ulteriormente compromessa anche per effetto dell'errore di valutazione fatto il settembre scorso, sarebbe poi complicato nascondere le responsabilità di Pogba e di chi non è intervenuto per correggere in tempo la rotta. Allegri lo sa e lo mette in risalto: d'ora in avanti, non si può più sbagliare.