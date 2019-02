Ancora un infortunio in casa Lazio: dopo Immobile e Milinkovic-Savic stavolta a dare forfait è Luis Alberto, costretto ad uscire poco prima della fine del primo tempo della sfida di Europa League per far posto a Durmisi. Per il trequartista spagnolo la prima diagnosi parla di un problema alla coscia destra, infortunio la cui entità sarà valutata con attenzione nelle prossime ore, ma che quasi certamente gli farà saltare la prossima gara di campionato contro il Genoa.



FUORI ANCHE PAROLO E BASTOS - Un problema fisico ferma anche Marco Parolo nella sfida di Europa League contro il Siviglia. Il centrocampista della Lazio è stato sostituito da Inzaghi a fine primo tempo per un infortunio alla caviglia che verrà rivalutato nelle prossime ore. Stesso discorso per il difensore brasiliano Bastos, anche lui vittima di un infortunio alla coscia destra.