Tanta voglia di Italia e non solo per la Nazionale:, che anche ieri ha ribadito come la sua priorità per l'estate sia trovare una soluzione che gli permetta di giocare di più, visto lo scarso minutaggio riservatogli prima da Lampard e poi da Tuchel al, e come l'Italia sia una delle opzioni considerate con maggior attenzione. Un campionato che conosce bene, che gli ha permesso di consacrarsi e che ora può rilanciarlo. Gli interessamenti non mancano, lalo ha valutato come alternativa ad Alex Sandro, ma ora sonole opzioni più intriganti.- Da una parte i nerazzurri cercano una freccia mancina da regalare a Inzaghi, con l'addio diche ha lasciato campo aperto e la partenza disulla corsia opposta che chiama l'arrivo di almeno un esterno che dia apporto in fase offensiva. Dall'altra, che ben conosce Emerson dai tempi della Roma e vede in lui il candidato ideale per un ruolo che in azzurro, tra gli infortuni di Ghoulam e le altalenanti prestazioni di Mario Rui, non trova un vero e proprio padrone. Inter e Napoli piazze gradite e attente alla situazione, di mezzo c'è però un Chelsea che tiene duro: abbiamo raccontato della clausola 'alla Giroud' che permetterà ai londinesi di prolungare il contratto fino al 2023 , un dettaglio che permette a Roman Abramovich e Marina Granovskaia di mantere il prezzo del cartellino. Tanti, troppi nelle valutazioni delle due società italiane che attendono: la ferma volontà del giocatore di cambiare aria e i movimenti in entrata dei Blues possono contribuire ad abbassare le pretese e a aprire a formule più appetibili, come un prestito con riscatto. Una cosa è certa: Emerson ha le idee chiare e vuole cambiare aria, Inter e Napoli incassano l'assist e monitorano le mosse del Chelsea.