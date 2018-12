Domani ad Anfield andrà in scena il big match tra Liverpool e Arsenal con i Gunners che proveranno a interrompere l’imbattibilità dei Reds capolisti della Premier League. Posizione questa raggiunta dalla squadra di Klopp anche grazie ai gol di Salah: in 19 presenze in campionato è già a quota 12 reti e 7 assist. Proprio dell’ex giallorosso ha parlato Emery alla vigilia in conferenza stampa e della possibilità avuta di portarlo a Parigi: “C’è stata l’occasione che Salah, ai tempi in cui giocava nella Roma, potesse firmare con il Psg, ma avevo qualche dubbio su come potesse reggere la pressione di una grande squadra come quella del Paris. Quindi alla fine firmò per il Liverpool. Posso dire che Salah è certamente uno dei 5 giocatori migliori al mondo”