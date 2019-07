Notizie negative non solo per il Real Madrid, ma anche per l'Arsenal. Nella notte, infatti, Blancos e Gunners si sono sfidati negli Stati Uniti. Nel corso della gara, Marco Asensio ha subito un grave infortunio: i primi accertamenti parlano di probabile rottura del legamento crociato del ginocchio. Al termine della gara, Unai Emery - tecnico degli inglesi - ha dichiarato: "Il nostro obiettivo era non vedere infortuni. Questa è una brutta notizia per loro e per noi". Le Merengues, infatti, potrebbero rivedere la questione legata a Dani Ceballos, che già da giorni aveva l'accordo totale con l'Arsenal.