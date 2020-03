Nel corso dell'intervista concessa a TuttoJuve, l'ex allenatore dell'Arsenal Unai Emery ha parlato anche del passaggio di Aaron Ramsey in bianconero: "Come mai non siamo riusciti a trattenerlo a Londra? Sono state decisioni prese dalla società e lo stesso Ramsey. Il giocatore ha deciso di partire e si è trasferito in una grande squadra, questo lo ha portato inevitabilmente a conoscere un altro calcio. Aaron sarà un giocatore molto importante per la Juventus, possiede la sua stessa ambizione".



MATUIDI E RABIOT - Emery parla poi anche di Blaise Matuidi e Adrien Rabiot, allenati al PSG: "Matuidi è un gran professionista, oltre che un gran giocatore. Possiede una gran personalità, le sue buonissime prestazioni hanno aiutato tantissimo la Juventus negli ultimi anni. Rabiot è più giovane, ma è all'altezza di giocare in un top club come lo è la 'Vecchia Signora'. Il primo è sempre l'anno dell'adattamento. L'ho visto giocar bene, ma c'è una concorrenza molto folta ed è normale che qualche volta non cominci dall'inizio. Adrien è un giocatore che vorrei sempre avere nelle mie squadre, è stata una fortuna poterlo allenare. Potranno aiutarsi molto reciprocamente".