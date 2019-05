Alla vigilia della semifinale di andata di Europa League contro il Valencia, in conferenza stampa parla Unay Emery, manager dell’Arsenal. Il tecnico parla di Aaron Ramsey, che salterà per infortunio gli ultimi match della stagione e che nel 2019-20 giocherà per la Juventus: "E’ stato molto bello allenarlo, ci ha dato tanto, era in un ottimo stato di forma quando si è infortunato. Ci mancherà tanto. Ha lottato come tutti fino alla fine. Gli ho parlato, voglio che stia con noi nelle prossime gare, il suo cuore batte per l'Arsenal, voglio che si diverta".