Non solo Roma-Bayer Leverkusen questa sera. Stasera a Torino si gioca anche l'altra grande semifinale di Europa League tra Juventus e Siviglia, con i bianconeri favoriti sulla carta ma gli spagnolo che hanno una tradizione incredibile in questo torneo. A 'La Gazzetta dello Sport' ha parlato Unai Emery, ex allenatore degli andalusi che ha vinto ben quattro volte la competizione: “Juve-Siviglia è come una grande finale. E lo dico con il massimo rispetto per la Roma di Mourinho e per il Leverkusen di Xabi Alonso. Sono convinto che chi avrà la meglio tra bianconeri e andalusi, poi a Budapest sarà favorito per conquistare il trofeo. La Juve per la qualità della rosa e il Siviglia per la mentalità da campione che ha in questa competizione”.