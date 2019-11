Il tecnico dell'Arsenal Unai Emery ha parlato del futuro di Granit Xhaka, centrocampista accostato anche al Milan: "Mi ha detto che vuole aiutare la squadra. Deciderò quando tornerà a giocare. Anche Bellerin ebbe problemi con i tifosi, così come altri giocatori. Ma sono tornati e voglio che Xhaka faccia lo stesso. Gli ho tolto la fascia di capitano perché è meglio che non abbia quella responsabilità. Non dovrebbe dimenticare il suo errore, ma può tornare e mostrare il suo impegno. È un bravo ragazzo, un buon giocatore e ama e rispetta l'Arsenal, ma deve sapere che ha fatto un errore".