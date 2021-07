. Oltre al solito, che ha giocato una partita strepitosa, sulle copertine ha trovato spazio anche, portiere della Selección.: il primo a Davinson Sanchez, il secondo a Yerri Mina e il terzo – decisivo – a Cardona. Sui social ha trovato spazio il siparietto tenuto durante il rigore di Mina, con Martinez che ha giocato sul, con un vero e proprio trashtalking. Un trucco che ha funzionato.- Soprannominato Dibu, prima di questa Coppa America non era molto conosciuto nel suo Paese d'origine.. Le sue prestazioni aldel 2009 impressionarono l', che lo acquistò dall'. In Inghilterra, però, ha girato tanto in prestito senza affermarsi, fino alla scorso anno.. Durante l'estate lo acquista l', pagandoloe facendolo diventare così il portiere argentino più caro di sempre. E con la maglia dei Villans quest'anno non ha deluso, giocando con un rendimento superlativo. Sulla carta il titolare della Coppa era, ma poi il portiere del River è risultato positivo al covid-19. Occasione enorme per Martinez, che dalla prima partita trasmette sicurezza al reparto e risulta decisivo con diverse parate. Il punto più alto di questo torneo lo ha toccato con la Colombia, aspettando il Brasile nella finale di domenica. Per Dibu adesso non ci sono più limiti.