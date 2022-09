Vi lasciamo con quest’immagine agghiacciante



Il viaggio di #Emigratis torna mercoledì prossimo… ma il disagio continua sui nostri social! #LaResaDeiConti pic.twitter.com/6q2Oj3AtJk — Emigratis (@Emigratis__) September 28, 2022

. Ieri in prima serata su Canale 5 è andata in onda la prima di quattro puntate di "". La coppia di comici pugliesi ha interpretato due nuovi personaggi,, ripartendo dall': "Con in mano le bollette della luce e del gas perché nella nostra testa è diventato tutto più caro da quando ha parlato, in realtà scopriremo che l'eco-sostenibilità salverà il pianeta e ci vogliamo fare subito un business".NELLA GALLERY I VIDEO DI EMIGRATISI due "scrocconi" hanno incontrato diversi personaggi famosi nel mondo dello sport e della musica:(ballando in tanga per ricordargli il Carnevale di Rio). Nelle prossime puntate tra Parigi, Londra, il Brasile, Las Vegas, Miami e Los Angeles coinvolgeranno anche. Lo spettacolo continua.