Era la sfida dei numeri 10.sono, da anni, considerati i leader tecnici ed emotivi die il verdetto di oggi ha dato l’ennesima conferma di come uno dei due si cali meglio dell’altro in questo ruolo, sia in nazionale che con i propri club:- Nei tanti Clasicos che li hanno messi uno di fronte all’altro, il trequartista croato e il fantasista brasiliano erano sempre stati due fuoriclasse al servizio - e all’ombra - dei due più grandi calciatori della nostra epoca:. Per diventare leader nei propri club, entrambi hanno dovuto staccarsi, allontanarsi dal proprio compagno-amico-fenomeno, uno andandosene, l’altro restando. P: a lui e Benzema spettava il compito di conservare e trasmettere ai nuovi lo stile merengue, quello delle tre Champions con Zidane, con l’obiettivo, poi raggiunto in questo 2022, di alzare nuovamente la Coppa dalle grandi orecchie.: tanti soldi sì, ma anche la possibilità di essere lui il leader indiscusso attorno al quale costruire una squadra (salvo poi complicarsi il tutto con l’arrivo, nella stessa finestra di mercato di Mbappé) da sogno per inseguire il sogno, ancora irrealizzato, della Champions League.- In, invece, il loro status non è mai stato messo in discussione.era il numero 10 di un gruppo che, pur senza troppe pretese, si è ritrovato a due insperati ma meritatissimi exploit negli ultimi due Mondiali;dal metronomo Rakitic al tuttocampista Kovacic. N, prima nel Mondiale di casa, poi in Qatar, a 20 anni esatti dall’ultima volta. Non ci è mai riuscito, più per l’inadeguatezza - tecnica nel 2014 e nel 2018, di personalità ed esperienza in questo 2022 - dei suoi compagni, che per colpe sue.Quando si sono affrontati in una fase a eliminazione diretta di un grande torneo,, quasi mai partendo da strafavorito., con ottime individualità, ma anche limiti tecnici in alcuni reparti, colmati però dalla volontà. Non ha segnato, né fornito assist, ha anche sbagliato tanto (21 palle perse) ma come sempre ha accompagnato i suoi compagni, con la gestione della palla, ma anche della testa dei suoi compagni. Dal dischetto ha fatto il suo, pur divorato dalla paura di sbagliare, come testimonia la sua sofferta esultanza quando il pallone ha varcato la linea di porta., prima sul campo, poi dal dischetto, non dandogli nemmeno il tempro di calciare il suo di rigore, e di segnarlo come ha fatto il suo avversario di sempre. A fine partita è scoppiato nell'ennesimo pianto inconsolabile, che solo il figlio del Perisic è riuscito a mitigare, strappandogli un sorriso.: uno, Modric, è arrivato relativamente tardi ai grandi palcoscenici, ma è diventato, col tempo, un campione che dura nel tempo, anche dopo il Pallone d’Oro conquistato nel 2018; l’altro, da enfant prodige, il Pallone d’Oro non l’ha mai vinto e molto probabilmente resterà uno dei più grandi eterni incompiuti della storia di questo sport.