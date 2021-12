Il terzino dell'Empoli, Fabiano Parisi, sta vivendo un annata importante e il suo rendimento ha attirato l'attenzione di tanti club. Per il club toscano non è cedibile a gennaio, ma Sassuolo, Milan e Fiorentina lo hanno messo nel mirino in vista della prossima stagione. Il Napoli seppur interessato, non rientra nei club graditi al suo agente che in azzurro nello stesso ruolo ha già Mario Rui.