Il ds dell'Empoli, Pietro Accardi, ha parlato riguardo l'operazione che ha portato al riscatto di Guglielmo Vicario per 8,5 milioni di euro dal Cagliari: "Era un riscatto alto per noi, così siamo andati dal Cagliari cercando di ridiscutere i termini. Il Cagliari ha ritenuto valida la nostra proposta e siamo stati contenti di aver investito per un grande portiere",