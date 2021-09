L'allenatore dell'Empoli Aurelio Andreazzoli ha commentato la convincente vittoria sul Cagliari a DAZN: "Siamo felici, abbiamo fatto un bel risultato. Siamo stati molto produttivi e di questo sono contento. Abbiamo avuto le idee chiare e siamo stati anche cinici sotto porta, in un campo come questo e con questo pubblico. Portiamo a casa una bella soddisfazione. Avevamo bisogno di una prestazione di questo tipo. Sul possesso siamo soliti avere questa prerogativa, ma avevamo bisogno di conferma e farlo qui contro questi attaccanti ci dà la convinzione di poter migliorare in fretta".