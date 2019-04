Aurelio Andreazzoli, tecnico dell'Empoli, ha presentato in conferenza stampa lo scontro diretto per la salvezza con l'Udinese: "E’ una sfida con una concorrente, quindi i punti contano. Ci aspettiamo una squadra che vuole vincere, ma puntiamo molto su quello che abbiamo in testa e che vogliamo fare. Abbiamo usato molta cautela in questi giorni, dobbiamo verificare lo stato di forma di tutti e capire. Abbiamo qualche problemino, ma lo staff medico si è messo a disposizione".