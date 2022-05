Aurelio Andreazzoli, allenatore dell'Empoli, ha parlato così alla vigilia della sfida con l'Inter: "A noi manca qualcosa, quindi vorremmo dare lustro a quello che pensiamo di valere. Cercheremo di fare il possibile per dare una graduatoria a queste tre gare. A cinque gare dalla fine ci eravamo dati un obiettivo di classifica, meritiamo più lustro di quello riservato. Metteremo in campo la squadra che ci dà più garanzie. I ragazzi sono tutti titolari. L'Inter ha i numeri migliori di tutta la Serie A, hanno la necessità di vincere e quindi sarà difficile".



FUTURO - "Sia il presidente che il direttore hanno detto chiaramente che se ne riparlerà a giochi finiti. Non c'è mai stata discussione, nemmeno sulla stipulazione del contratto, non avevo esigenze particolari. C'è un contratto in essere, valuteremo, se siamo contenti di rimanere insieme rimarrò. Altrimenti se ci saranno difficoltà le vedremo, ma al momento non ne vedo".