Una vittoria per il fratello scomparso nei giorni scorsi. Dedica speciale per Aurelio Andreazzoli, il suo Empoli ha vinto il derby toscano contro la Fiorentina e lui ha analizzato così la gara ai microfoni di Dazn: "Volevo ringraziare tutti per la vicinanza e in particolare i nostri tifosi che stanno mi hanno fatto una sorpresa con uno striscione. Spesso non abbiamo ottenuto quanto meritavamo, ma oggi chi è entrato a gara in corso ha fatto la differenza, dimostrando che oltre alle qualità abbiamo anche dei valori morali. I pareggi non ci piacciono? Non conviene pareggiare, prendi un solo punto. E' vero che quando perdi vorresti aver pareggiato, ma nella costruzione di una mentalità la vittoria e la supremazia sono fattori determinanti".