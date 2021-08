Aurelio Andreazzoli, allenatore dell'Empoli, ha parlato a Sky dopo la sconfitta contro la Lazio: "Mi fa piacere che l'allenatore si sia espresso così, ma questa sera non ci è andato molto per il verso giusto. I numeri parlano chiaramente, ci siamo fatti un calcio di rigore da soli, abbiamo preso un palo sull'1-1, una traversa, un salvataggio sulla linea: abbiamo tirato in porta il doppio della Lazio. I ragazzi hanno avuto una grande reazione nel secondo tempo, l'hanno fatto con grande partecipazione



Sulla prestazione dell'Empoli: "Vorrei mettere in evidenza una cosa: se contro la Lazio di questa sera resti a guardare, finisce in maniera molto più pesante. Quindi è evidente che il realizzatore incide in maniera particolare, ma bisogna metterlo in condizione di fare gol: è essenziale per una realtà come la nostra".