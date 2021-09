Aurelio Andreazzoli, allenatore dell'Empoli, parla in vista della sfida contro il Cagliari: "Il rientro in campo non è stato all'altezza e questo è uno degli aspetti che dobbiamo combattere e migliorare. Strano perché poi nel momento in cui la gara si è messa male la squadra ha reagito e ha finito nel fare il lavoro fisico che doveva fare. L'abbiamo fatto e rimane come aspetto positivo, perché abbiamo una squadra che non molla. Chiaro è che l'entrata del secondo tempo è stata il contrario di quello che ci aspettavamo. Non siamo stati bravi nel raccogliere quanto fatto nel primo tempo e loro sono stati più bravi di noi. Partita di Pinamonti? Sì, giocherà dall'inizio".



SQUADRA FRAGILE? - "Io ho visto una mezzora alla grandissima, giocata contro idee e produttiva perché abbiamo avuto 2-3 palle-gol importanti. Siamo stati bravi a crearcele, meno a metterle in pratica. Nel primo tempo non siamo stati fragili, lo siamo stati nel secondo quando abbiamo smesso di fare le cose che dovevamo".