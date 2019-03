Aurelio Andreazzoli, allenatore dell'Empoli, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro la Juventus: "La convinzione contro la Juve c'era. La realizzazione dipende da tanti fattori, quello che conta è produrre e la squadra lo ha fatto. Abbiamo avuto un piglio autoritario. Come detto ieri siamo venuti qua per fare risultato, non per prendere complimenti. Averne tre dietro mi porta ad avere il terrore di passare a cinque. Sono stato costretto a rinunciare al trequartista per ovvi motivi, ma serve un uomo in più per fare quello che ho in mente e che credo sia giusto. Il calo nel secondo tempo? Io ce l'ho la mia idea e già l'ho espressa nella partita scorsa. Mi limito a guardare quello che ho visto io e ho l'obbligo di migliorare questa squadra. Abbiamo dei cassetti in disordine, bisogna riordinarli. Il gruppo è disponibile per ricercare quello che serve, c'è bisogno del tempo. Sono stati bravi, si sono messi a disposizione. Anche cambiando sistema. Sono contento e ho fatto i complimenti! La squadra col mercato di gennaio è migliorata. Mi manca qualcosa, che mi faceva interpretare in maniera pazzesca quello che ho in testa. Ma sono molto contento. I direttori hanno scelto bene. È compito mio e di nessun altro trasformare gli elogi in praticità. Onestamente ci abbiamo provato anche oggi. Prima bisogna giocare per i punti".