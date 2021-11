L'allenatore dell'Empoli Aurelio Andreazzoli ha parlato alla vigilia del derby contro la Fiorentina: "Non può essere una partita normale, la classifica e la vicinanza tra le due città dicono che non può essere una gara sotto traccia. Il Var a chiamata? Credo che complicherebbe ancora di più le cose. Non posso essere io a pensarci, posso solo sperare che la gara sia gestita in maniera equa; mi da fastidio che le stesse situazioni vengano valutate in modo diverso".



BAJRAMI - "E' difficile essere migliori di lui, dobbiamo cercare di essere almeno al suo livello. Bajrami? Siamo felici che stia tornando, lo aspettiamo. E' un ragazzo giovane, deve crescere. Lo vedo in allenamento e credo che ci siamo quasi, spero che si possa accelerare il più possibile il suo rientro".