Aurelio Andreazzoli, allenatore dell'Empoli, parla a Dazn dopo la vittoria in casa della Salernitana: "Soddisfatto? Molto, soprattutto nel primo tempo quando potevamo segnare più gol. Abbiamo poi sofferto nella ripresa, ma era impensabile non soffrire in questo campo e contro una Salernitana spinta dal proprio pubblico. Pinamonti meglio con una seconda punta? Può essere. Con lui da solo abbiamo fatto 4 gol anche al Bologna. Non è tanto il reparto che scegli, ma l’interpretazione del gioco. Se Cutrone gioca come oggi, può essere di grande aiuto".



HENDERSON - "Oggi non stava bene, non era fresco a livello atletico. Fino a quando non ha avuto un problema ha fatto molto bene. Generalmente fa circa 12 chilometri a gara, dà equilibrio, quantità e qualità come è avvenuto nel primo tempo".