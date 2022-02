Aurelio Andreazzoli, allenatore dell'Empoli, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta patita a Genova contro la Sampdoria:



"Sono due partite che perdiamo delle occasioni e poi paghiamo. Ma un allenatore deve guardare a come si esprime la sua squadra oltre che al risultato, e venire qui a dominare, vedere un atteggiamento come il nostro, dà soddisfazione. Sono situazioni che ci penalizzano, dispiace perché ci mettiamo del nostro con l'interpretazione della fase difensiva, sbagliamo e questo in Serie A non te lo perdonano".