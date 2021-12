L'allenatore dell'Empoli Aurelio Andreazzoli ha presentato il conferenza stampa il match che si giocherà domani alle 20.45 contro l'Udinese. Queste le sue parole: "​Siamo un po' indietro su alcuni dettagli. Abbiamo bisogno di molta applicazione, ma ci fa ben sperare per il futuro. Anche se è un po' utopico che si possano colmare tutti. ​Non c'è una gara che non temo, in sede di presentazione. Abbiamo visto le ultime tre che erano particolari e diciamo Torino e Verona un po' si assomigliano. L'Udinese ha un modo di interpretare ancora più particolare, ma come le conosciamo noi le conoscono tutti. Dobbiamo trovare le contromisure, se riusciremo a farlo dimostrerà che facciamo passettini in avanti. Vogliamo completare un percorso di maturazione che sapevamo di dover affrontare. La Mantia titolare? ​Per me fare la formazione iniziale e poi metterci mano non mi dai mai la possibilità di dare soddisfazione a tutti. E questo mi crea un po' di rammarico. Sono tutti a disposizione".