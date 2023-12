Dopo il pari del suo Empoli con il Genoa, Aurelio Andreazzoli ha parlato così in conferenza stampa.



RISULTATO - "Sono soddisfatto. Il risultato esprime quanto mostrato in campo. E' una caratteristica del passato avvilirci quando si passa in vantaggio. E' successo domenica e qualche altra volta. Ho fatto i complimenti ai ragazzi perchè uscire da questo ambiente, contro questa squadra che ha forza, qualità e sostegno, non è facile. Nel secondo tempo abbiamo preso in mano il pallino del gioco, cosa che mi piacerebbe fare in maniera continua. Abbiamo segnato con i subentrati e questo dimostra quanto la squadra sia coesa nell'obiettivo che si è posta in testa. Andiamo avanti alla ricerca di ulteriori passi che sicuramente avverranno".