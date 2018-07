Aurelio Andreazzoli, allenatore dell'Empoli, parla al sito ufficiale del club toscano in seguito al pareggio con lo Spezia di ieri: "Nella prima mezz'ora ho visto quello che volevo vedere: idee chiare, palleggio e voglia di perseguire le nostre idee. Poi l'infortunio di Krunic ha turbato l'umore di questa amichevole, ne avremmo fatto volentieri a meno. Mi dispiace veramente. Preparazione? Ieri si è completata una settimana di lavoro intensa. Abbiamo fatto 43 allenamenti ad oggi, ottenendo ciò che volevamo a livello fisico. L'integrazione però non è ancora completa, aspettiamo ancora qualcosa in entrata e il mercato è aperto. Obiettivo Capezzi? Chiedete alla dirigenza".