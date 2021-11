Aurelio Andreazzoli, allenatore dell'Empoli, parla a Dazn prima della partita contro il Verona: "E' un modo di giocare un po' diverso da quello che viene usato normalmente, dimostra qualità permettendo a tanti giocatori di partecipare alla manovra. E' molto produttivo ed estetico e per questo che mi esprimo così. Fino all'altro ieri li ho trovato molto bene, poi stanotte abbiamo avuto un po' di problemi gastrointestinali e non è stata una trasferta agevole. Questa squadra ha dimostrato di non avere undici titolari, chi andrà in campo si farà valere".