L’allenatore dell’Empoli Aurelio Andreazzoli ha preso la parola in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro l’Udinese: “Hanno fatto cinque gol al Cagliari, hanno battuto Venezia e Samp. A me piaceva anche all'andata, è una squadra con belle individualità e forti fisicamente. Andiamo incontro a una partita difficile per la forza degli avversari. Loro devono recuperare due gare, possono ambire a una posizione importante, non credo che troveremo una squadra rilassata. Noi non possiamo permettercelo, bisogna stare bene in guardia e dimostrare che quando abbiamo ben chiaro cosa fare, non siamo tanto scarsi”.



Sui difetti del suo Empoli: "Intanto vorrei avere la certezza matematica già ora, poi naturalmente vorrei migliorare la fase di finalizzazione. Siamo tra i primi nei passaggi, ci predisponiamo per arrivare là, ma le percentuali sono basse. Alzerei volentieri questa percentuale"



Sulle condizioni dei singoli: “Cutrone ha fatto una buona settimana, si allena sempre forte. Domani vedremo, abbiamo deciso quel che vogliamo fare, e vedremo se le scelte andranno in una certa direzione. Benassi? Si tratta di un ragazzo molto applicato, ha i numeri e non solo la gestione. Siamo contenti e domani giocherà dall'inizio".