Nove gol segnati in stagione e un ruolo da leader tecnico in campo. Andrea Pinamonti ha trovato a Empoli l'ambiente ideale per rendere al meglio e una squadra, quella guidata dalle idee di Aurelio Andreazzoli, che riesce a esaltare le sue qualità. La sua annata più che positiva sta facendo gioire non solo i toscani, ma anche l'Inter: l'Arciere di Cles, come era soprannominato da ragazzo, è sotto contratto coi nerazzurri fino al 2024 e la prossima estate sarà un elemento importante sul mercato, con tanti club che ci stanno già pensando...