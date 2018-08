Aurelio Andreazzoli, allenatore dell'Empoli, ha parlato ai canali ufficiali del club, commentando la vittoria di ieri dei toscani sullo Sporting.



Queste le sue dichiarazioni: "Siamo stati bravi. Abbiamo giocato con personalità in un ambiente a cui non siamo tutti abituati. Abbiamo rischiato, ma con consapevolezza, offrendo un buon calcio. Per crescere bisogna rischiare. Abbiamo giocato col piglio giusto contro un avversario che solo la settimana scorsa aveva avuto nettamente la meglio sul Marsiglia. Nella ripresa di ieri noi abbiamo gestito, mentre lo Sporting ha cercato solo il contropiede".