Tommaso Baldanzi, centrocampista dell'Empoli, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Sassuolo:



"Sono molto contento, cerchiamo di continuare su questa squadra. Per me è un orgoglio giocare in Serie A con la squadra con la quale sono nato calcisticamente. In settimana abbiamo lavorato su questo con il Mister. Siamo un bel gruppo, ci vogliamo tutti bene e i risultati si vedono. Atleticamente stiamo bene e cercheremo di fare più punti possibile nelle prossime due partite".