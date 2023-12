Elia Caprile si prende la copertina della sfida tra Cagliari ed Empoli, parando un rigore a Viola nel finale del match. Intervistato a Dazn, il portiere ha parlato cosi:



"Abbiamo sofferto da squadra, questo punto l'abbiamo strappato da squadra. Non è stato Caprile a strappare questo punto, è un punto che ha meritato tutta la squadra".



I TUOI SEGRETI PER PARARE I RIGORI? - "Un mix di fattori, ma i segreti me li tengo stretti".



PUNTO IMPORTANTE - "E' un punto importante perché a differenza di altre volte la prestazione è stata un po' più sofferta perché loro ci hanno schiacciato, soprattutto nel secondo tempo. Un punto importante in un campo caldo come questo. Siamo lì, ce la giochiamo fino alla fine".