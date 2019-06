L'Empoli lavora per tornare subito in Serie A dopo la retrocessione dell'ultima stagione. Il dopo Andreazzoli sarà Cristian Bucchi, che a Empoli potrebbe ritrovare un giocatore che ha avuto a Benevento nella stagione scorsa: secondo Tuttosport, infatti, il Sassuolo potrebbe inserire Federico Ricci per provare ad arrivare a Caputo. Nella trattativa può rientrare anche Dell'Orco, che negli ultimi sei mesi in prestito a Empoli ha totalizzato 17 presene e un gol.