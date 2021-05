Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, parla a Radio Bruno Toscana, parlando del futuro del ds Accardi: "Ci parlerò e spero che rimanga a Empoli: al di là che è bravo e persona appassionata, è cresciuto e maturato con noi e spero che rimanga. A Empoli fa il numero uno, meglio che sia così qua che numero tre da altre parti, Firenze, Napoli o Torino".



SU DIONISI - "Resto? Penso di sì, è sotto contratto e mi sembra contento. Deve completarsi per andare in una squadra importante: non s'offenda, ma pur essendo intelligente deve imparare a gestire le sconfitte".