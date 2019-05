Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, parla del futuro dei suoi gioielli dopo la retrocessione in Serie B: "La Serie B deprezza i nostri talenti? Questi ragazzi ieri sono partiti un po' intimoriti, ma poi dopo sono esplosi. Bennacer e Traoré sono stati illuminanti, alla pare di Di Lorenzo e Krunic, che però è mancato per infortunio. Di Lorenzo al Napoli? Vediamo, sono contento se il calciatore andasse al Napoli. I presupposti ci sono, ma non sappiamo cosa succederà nei prossimi tre giorni. Si sta scatenando un interesse particolare sui nostri ragazzi. L'Empoli rafforza ancora una volta la propria immagine, come società specializzata nel lavorare coi giovani".